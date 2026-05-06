Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 024
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 065
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 371
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 200
В России зафиксировали резкий рост складских запасов сыра
По данным «Союзмолока», в первом квартале 2025 года производство сыра выросло на 3%, достигнув 210,2 тысяч тонн. Запасы к началу апреля увеличились на 21% по сравнению с прошлым годом и составили 77,1 тысяч тонн, что на 52% больше средних значений за последние пять лет. Несмотря на то, что общий спрос на сыр не изменился, большое количество произведенного молока в этом году, которое достигло максимума за тридцать лет, привело к затовариванию складов. Эксперты отмечают, что переработчики вынуждены производить больше сыра, но внутренний спрос растет медленнее. Также на ситуацию влияют снижение экспорта и конкуренция с белорусскими производителями.

Изменения наблюдаются в структуре потребления: продажи полутвердых сыров снизились на 2,7%, а твердые сыры и сыры с плесенью стали более популярными (+9,7% и 3,8% соответственно). Аналитики считают, что россияне начинают экономить и выбирать качественные продукты от местных производителей.

Избыточное предложение уже привело к небольшому снижению цен на сыр: в апреле они упали на 0,3%. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что это временное явление и не означает, что люди отказываются от сыра.

В 2025 году россияне начали есть рекордное количество сыра благодаря росту собственного производства и восстановлению импорта, который значительно сократился в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России изменятся правила производства сыра.