В 2027 году в России изменятся правила производства сыра

С января 2027 года в России начнут действовать новые правила для производства сыра. Они помогут сыроделам создавать более разнообразные продукты и улучшат ассортимент в магазинах. Одним из главных изменений станет разрешение на использование специального фермента — микробного химозина, который широко используется в других странах. Это даст возможность производителям более гибко подходить к технологии производства. Также новые правила позволят выпускать более мелкие сырные головки и новую форму — евроблок, который будет прямоугольным и весить до 24 кг.

Также новые правила позволят выпускать более мелкие сырные головки и новую форму — евроблок, который будет прямоугольным и весить до 24 кг. Кроме того, сыр теперь можно будет продавать в разных форматах: тертым, в виде слайсов, брусков или кубиков весом от 10 г до 3 кг. Нормы по жирности останутся прежними, но допускается небольшое отклонение.

Отмечается, что новые стандарты помогут сделать сыр более доступным и приблизят российское производство к международным нормам.