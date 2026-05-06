Суд обязал Рязанский радиозавод выплатить долг по иску на 90 млн рублей

ООО «Микросан» из Новосибирска обратилось в суд с исковым заявлением 3 марта 2025 года. Компания потребовала с Рязанского радиозавода выплату задолженности в размере 84 миллионов 688 тысяч рублей, а также взыскания неустойки за период с 13 мая 2024 года по 27 февраля 2025 году — 4,5 млн рублей. При этом отмечается, что изначально сумма исковых требований составляла 100 миллионов рублей.

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску ООО «Микросан» к АО «Рязанский радиозавод» на 90 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована в карточке дела.

ООО «Микросан» из Новосибирска обратилось в суд с исковым заявлением 3 марта 2025 года. Компания потребовала с Рязанского радиозавода выплату задолженности в размере 84 миллионов 688 тысяч рублей, а также взыскания неустойки за период с 13 мая 2024 года по 27 февраля 2025 году — 4,5 млн рублей. При этом отмечается, что изначально сумма исковых требований составляла 100 миллионов рублей.

Рязанский радиозавод в сентябре 2025 года подал встречный иск, который приняли к производству, а позже удовлетворили частично.

В феврале 2026 года ООО «Микросан» подало ходатайство об ускорении рассмотрения дела, однако суд отказал в удовлетворении данного заявления.

Арбитражный суд региона в мае 2026 года вынес решение по иску ООО «Микросан» на 90 млн рублей. Третьими лицами по делу выступили АО Концерн «Созвездие» и Министерство обороны РФ. По информации из карточки дела, принято решение удовлетворить иск и требования, а также взыскать денежные средства с Рязанского радиозавода.

Ранее в Рязанской области оштрафовали ООО «ОптТорг» за нарушения требования законодательства. Проверка показала, что часть продукции не проходила необходимые лабораторные исследования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.