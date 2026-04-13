Рязанский молочный завод оштрафовали за нарушение регламентов

Арбитражный суд Рязанской области 10 апреля оштрафовал компанию ООО «ОптТорг» за нарушения требований законодательства. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Нарушения выявили еще в феврале во время внеплановой проверки. Она прошла после того, как предприятие вовремя не устранило замечания. Проверка показала, что часть продукции не проходила необходимые лабораторные исследования.

Нарушения выявили еще в феврале во время внеплановой проверки. Она прошла после того, как предприятие вовремя не устранило замечания. Завод находится в Клепиковском районе.

Проверка показала, что часть продукции не проходила необходимые лабораторные исследования. Кроме того, в документах указывались недостоверные данные о содержании молочного жира.

После этого в отношении предприятия составили протокол и направили материалы в суд. Также компании выдали повторное предписание — устранить все нарушения.