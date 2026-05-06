Россиянам заявили, что падения цен на новостройки ждать не стоит

Сценарий резкого снижения цен на новостройки к концу 2026 года маловероятен. Об этом заявил коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов. Ранее появилась информация, что стоимость новостроек снизится на 15% к лету и на 30% к концу года. Эксперт отметил, что сейчас средний размер скидок составляет около 5%. Предложения с дисконтом в 20-30% он назвал тревожным сигналом: это может говорить о финансовых проблемах застройщика.

По его словам, у застройщиков нет экономических условий для значительных скидок: высока себестоимость строительства, затраты на кредиты и проектное финансирование. В новых проектах эти расходы уже учитываются, что, наоборот, может поддерживать рост цен.

Ранее появилась информация, что стоимость новостроек снизится на 15% к лету и на 30% к концу года. Главная причина — переоценённая стоимость жилья: квартиры на стадии котлована сейчас стоят на 20-30% дороже готового от того же застройщика в том же районе.

Эксперт отметил, что сейчас средний размер скидок составляет около 5%. Предложения с дисконтом в 20-30% он назвал тревожным сигналом: это может говорить о финансовых проблемах застройщика.

Спрос на жилье, по его оценке, будет восстанавливаться постепенно. Более заметное оживление возможно ближе к осени — при условии снижения ключевой ставки ЦБ.

Главным фактором для рынка в ближайший год останется динамика ключевой ставки.