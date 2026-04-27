ЦБ USD 75.53 0.7 25/04
ЦБ EUR 88.28 0.75 25/04
Нал. USD 76.77 / 76.10 27/04 15:44
Нал. EUR 91.01 / 91.70 27/04 15:44
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
2 675
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
2 416
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
1 546
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
4 132
Baza: в России цены на новостройки снизятся на 30% из-за падения спроса
В России цены на новостройки снизятся на 30% из-за падения спроса, но покупать квартиру на стадии котлована по-прежнему будет невыгодно. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-каналу Baza основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, стоимость новостроек снизится на 15% к лету и на 30% к концу года. Главная причина — переоценённая стоимость жилья: квартиры на стадии котлована сейчас стоят на 20-30% дороже готового от того же застройщика в том же районе. А прежняя схема «купи сейчас — завтра будет дороже» потеряла смысл для инвесторов, сказал эксперт.

Константин Апрелев отметил, что высокая ставка по ипотеке (20%) делает покупку менее выгодной, чем аренду: ежемесячные платежи по кредиту в 4-5 раз превышают стоимость съёма квартиры. При этом 90% продаж на первичном рынке ранее обеспечивала семейная ипотека, а число льготников стало сокращаться.

Собеседник канала уточнил, что ажиотаж вокруг неё в ноябре и декабре на фоне грядущих ужесточений условий привёл к тому, что потенциальные покупатели уже купили жильё. В итоге продажи рухнули в два раза по сравнению с концом прошлого года.

Как заявил Константин Апрелев, несмотря на снижение цен на новостройки, увеличение спроса ждать не стоит: заметное возвращение покупателей жилья на стадии котлована возможно лишь после снижения ставки по ипотеке ниже 16%.