Baza: в России цены на новостройки снизятся на 30% из-за падения спроса

В России цены на новостройки снизятся на 30% из-за падения спроса, но покупать квартиру на стадии котлована по-прежнему будет невыгодно. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-каналу Baza основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, стоимость новостроек снизится на 15% к лету и на 30% к концу года. Главная причина — переоценённая стоимость жилья: квартиры на стадии котлована сейчас стоят на 20-30% дороже готового от того же застройщика в том же районе. А прежняя схема «купи сейчас — завтра будет дороже» потеряла смысл для инвесторов, сказал эксперт.

Константин Апрелев отметил, что высокая ставка по ипотеке (20%) делает покупку менее выгодной, чем аренду: ежемесячные платежи по кредиту в 4-5 раз превышают стоимость съёма квартиры. При этом 90% продаж на первичном рынке ранее обеспечивала семейная ипотека, а число льготников стало сокращаться.

Собеседник канала уточнил, что ажиотаж вокруг неё в ноябре и декабре на фоне грядущих ужесточений условий привёл к тому, что потенциальные покупатели уже купили жильё. В итоге продажи рухнули в два раза по сравнению с концом прошлого года.

Как заявил Константин Апрелев, несмотря на снижение цен на новостройки, увеличение спроса ждать не стоит: заметное возвращение покупателей жилья на стадии котлована возможно лишь после снижения ставки по ипотеке ниже 16%.