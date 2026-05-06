Пик активности клещей начался в ЦФО

В средней полосе России начался пик активности клещей. Об этом 5 мая РИА Новости рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, пик активности иксодовых клещей наступает после того, как полностью растает снег и подсохнет почва. Ученый пояснил, что в центральных регионах он уже начался.

Марьинский напомнил, что иксодовые клещи переносят ряд опасных, а порой и смертельных заболеваний.

Ранее стало известно, что 25 рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю.