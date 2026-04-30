25 рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, в медицинские организации Рязанской области обратились 25 человек, пострадавших от укусов клещей. 9 из них — дети.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, в медицинские организации Рязанской области обратились 25 человек, пострадавших от укусов клещей. 9 из них — дети.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с клещами в России будет лучше, чем в прошлом году.