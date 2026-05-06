ФАС добилась снижения цен на еще один жизненно важный препарат

Федеральная антимонопольная служба добилась снижения стоимости еще одного жизненно необходимого лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет об иммунодепрессанте «Азатиоприн» — его цена снизилась на 45,5% по сравнению со средней стоимостью в прошлом году.

Ранее ФАС также сообщала о снижении цен на ряд других препаратов из перечня ЖНВЛП. В их числе противоопухолевый «Арейма», препарат от анемии «Реблозил», иммунодепрессант «Арцерикс» и противотуберкулезный «Ракстеми».