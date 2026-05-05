Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
949
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
978
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 296
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 020
ФАС России добилась снижения цен на четыре жизненно необходимых препарата
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о снижении цен на четыре жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) лекарственных препарата. В список попали противоопухолевый препарат «Арейма» (МНН «Камрелизумаб»), лекарство для лечения анемии «Реблозил» (МНН «Луспатерцепт»), иммунодепрессант «Арцерикс» (МНН «Гофликицепт») и противотуберкулезный препарат «Ракстеми» (МНН «Претоманид»). Об этом пишет РИА Новости.

Снижение цен стало возможным благодаря включению этих препаратов в перечень ЖНВЛП и проведенному ФАС экономическому анализу. Так, согласованные цены за упаковку лиофилизата «Реблозила» оказались на 24% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 48% ниже средней цены реализации препарата в прошлом году.

Для «Ареймы» новая цена составила на 43% меньше минимальной стоимости в аналогичных странах. Согласованная цена за флакон «Арцериксы» на 11% ниже предыдущих показателей, а цена за упаковку таблеток «Ракстеми» снизилась на 96% относительно минимальной стоимости в референтных странах и на 24% по сравнению с прошлым годом.

ФАС подчеркнула, что снижение цен на оригинальные лекарства сделает их более доступными для граждан России. Препараты будут предоставляться в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.