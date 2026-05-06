Биолог сообщил, когда в ЦФО ожидается первая волна комаров

Как отметил Марьинский, первая волна комаров в центральных регионах ожидается во второй половине мая — начале июня. Он добавил, что скорость развития следующих поколений комаров будет зависеть от погоды летом.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, когда в ЦФО ожидается первая волна комаров. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ЦФО начался пик активности клещей.