Россельхознадзор отозвал иск на 76,2 миллиона рублей к рязанской компании

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям отказалось от многомиллионного иска за ущерб окружающей среде. Ведомство отозвало претензии к ООО «Родина» из Кораблинского округа на сумму 76,2 миллиона рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Рязанской области. Изначально ведомство требовало взыскать с компании средства за ущерб окружающей среде или обязать ее восстановить нарушенное состояние природы. Однако в ходе заседания истец подал заявление об отказе от требований. Суд прекратил производство по делу.

Напомним, в феврале Россельхознадзор подал в суд иски к двум рязанским компаниям — ООО «Окаагро» и ООО «Ока Молоко» — с требованием взыскать 283 млн рублей в счет возмещения вреда почвам.