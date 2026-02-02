С рязанских компаний потребовали взыскать 283 млн за вред почве, суд отказал

Россельхознадзор подал в суд иски к двум рязанским компания — ООО «Окаагро» и ООО «Ока Молоко» — с требованием взыскать 283 млн рублей в счет возмещения вреда почвам. Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Согласно документам, Россельхознадзор потребовал взыскать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда почвам и восстановить нарушенное состояние окружающей среды.

Отмечается, что 13 января 2025 года в ООО «Окаагро» и ООО «Ока Молоко» Россельхознадзор проверил соблюдение земельного законодательства РФ. Выяснилось, что из-за размещения побочных продуктов животноводства на плодородном слое почвы произошло микробиологическое и химико-токсикологическое загрязнение, что вредит окружающей среде.

По расчетам истца, размер вреда почве от «Окаагро» составляет 108, 5 млн рублей, а от «Ока Молоко» — 174,2 млн рублей.

Арбитражный суд удовлетворил требования частично. Согласно решению, компании должны восстановить нарушенное состояние окружающей среды на земельных участках за счет собственных средств.

В документах отмечается, что требования Россельхознадзора о возмещении вреда в денежной форме в данном случае являются преждевременными.

Напомним, ранее рязанскую строительную компанию оштрафовали на 2,8 млн рублей за ущерб почве.