За неделю в Рязанской области произошло 43 пожара

За прошедшую неделю, с 27 апреля по 3 мая, на территории Рязанской области произошло 43 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего потушили 12 техногенных пожаров, девять загораний мусора. 22 раза горела сухая трава.

Огнем уничтожено и повреждено 13 строений.

Погиб один человек. Трагедия произошла 28 апреля в селе Ижевское Спасского округа. При пожаре в жилом доме погиб мужчина 1984 года рождения.