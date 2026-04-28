При пожаре в Рязанской области погиб мужчина

При пожаре в селе Ижевское Спасского округа погиб мужчина 1984 года рождения. Горел жилой дом. Ранее сообщалось, что на пожар выезжали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава МЧС.