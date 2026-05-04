В Рязани заметили припаркованную на газоне машину «Почты России»

По словам рязанца, в понедельник, 4 мая, около почтового отделения на улице Есенина фургон припарковался на газоне. В мэрии на жалобу отреагировали и пообещали уточнить информацию у профильных специалистов. Ранее сообщалось, что с начала 2026 года более 500 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах. Общая сумма составила 607 тысяч рублей.

