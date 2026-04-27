Более 500 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах с начала года

С начала года штрафы за парковку на газонах и на зеленых зонах получили 508 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 607 000 рублей (из них 11 юридических лиц — на 110 000 рублей).