Стало известно, что горело в Дашково-Песочне

По словам очевидцев, горели стройматериалы у «Дома мебели» на проезде Яблочкова. Жители отметили, что никто не пострадал. Официальная информация по пожару пока еще не поступала. Ранее рязанцы заметили дым в районе Дашково-Песочня.