Рязанцам рассказали, что делать при укусе клеща

В МЧС сообщили, что при укусе клеща сначала необходимо обработать спиртом поверхность кожи. Затем нужно захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой, раскачать и без усилий вытащить его из кожи. После извлечения клеща обработать ранку йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать клеща на анализ в лабораторию. Напомним, на прошлой неделе от укусов клещей пострадали 25 рязанцев.

