Замглавы администрации Давыдов поручил благоустроить сквер и аллею в Рязани

Михаил Давыдов совместно с почётным гражданином Рязани Екатериной Филипповой осмотрел Севастопольскую аллею и Крымский сквер. «Решено, что требуется опиловка некоторых деревьев и кустов, на отдельных участках нужно добавить цветы, а также отремонтировать стенды, обновить их покрытие. Кроме того, предстоит определить, как лучше поступить с участком, где прохожие проложили стихийную тропу, чтобы сохранить газон и сделать маршрут удобным», — отметили в мэрии. Также обратили внимание на исписанные фасады зданий. По поручению Михаила Давыдова с каждым из владельцев проведут работу, чтобы привести внешний вид в порядок.

Помимо этого, в списке задач — уборка травы, песчаных наносов вдоль обочин. Также планируют внести в план проведения ямочного ремонта некоторые участки дорог.

Кроме того, Михаил Давыдов побывал в сквере у Дворца молодёжи, где проводят работы по благоустройству. Планируется устройство освещения, установка системы видеонаблюдения, монтаж спортивного и детского оборудования, а также малых архитектурных форм — скамеек и урн. Предусмотрено и озеленение территории.

Отмечается, что все работы выполняются в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что сквер около Дворца молодежи в Рязани благоустроят за 28 млн рублей.