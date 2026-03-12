Около Дворца молодежи в Рязани благоустроят сквер за 28 млн рублей

На благоустройство сквера у Дворца молодежи на площади 50-летия Октября в Рязани выделили 27 миллионов 658 тысяч 607 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчику необходимо провести валку деревьев, корчевку пней, разобрать дорожки и бортовые камни, демонтировать светильники, уложить выравнивающие слои, обустроить тротуары, подготовить почву и высадить газон.

На территории сквера появятся светильники с люминесцентными лампами, камеры видеонаблюдения, садовые скамейки, урны, тренажеры для пресса, спины, ног, турник и шведская стенка.

Работы завершат до 15 сентября 2026 года.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Ранее стало известно о новом тендере на благоустройство Лесопарка. На выполнение работ выделили 43,2 млн рублей.