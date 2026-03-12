Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 79.31 / 79.20 12/03 16:50
Нал. EUR 91.42 / 92.42 12/03 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
1 час назад
210
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
5 часов назад
223
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
372
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
297
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Около Дворца молодежи в Рязани благоустроят сквер за 28 млн рублей
На благоустройство сквера у Дворца молодежи на площади 50-летия Октября в Рязани выделили 27 миллионов 658 тысяч 607 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчику необходимо провести валку деревьев, корчевку пней, разобрать дорожки и бортовые камни, демонтировать светильники, уложить выравнивающие слои, обустроить тротуары, подготовить почву и высадить газон.

На благоустройство сквера у Дворца молодежи на площади 50-летия Октября в Рязани выделили 27 миллионов 658 тысяч 607 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику необходимо провести валку деревьев, корчевку пней, разобрать дорожки и бортовые камни, демонтировать светильники, уложить выравнивающие слои, обустроить тротуары, подготовить почву и высадить газон.

На территории сквера появятся светильники с люминесцентными лампами, камеры видеонаблюдения, садовые скамейки, урны, тренажеры для пресса, спины, ног, турник и шведская стенка.

Работы завершат до 15 сентября 2026 года.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Ранее стало известно о новом тендере на благоустройство Лесопарка. На выполнение работ выделили 43,2 млн рублей.