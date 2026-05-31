В Рязани объединят школы и детсады
В Рязани объединят школы и детсады. Соответствующие постановления администрации города опубликованы на сайте ведомства.

Согласно документам, в Рязани реорганизуют школы и детсады путем присоединения к ним других образовательных учреждений. При этом цели их работы сохранят.

В документах указано следующее:

  • к школе № 46 присоединят школу № 20;
  • школу № 65 реорганизуют путем присоединения к ней школы № 66;
  • к детсаду № 111 присоединят детсад № 70;
  • к детсаду № 77 — детсад № 78;
  • к детсаду № 99 — детсад № 81;
  • к детсаду № 87 — детсад № 84;
  • к детсаду № 79 — детсад № 93;
  • к детсаду № 154 — детсад № 148;
  • к центру развития ребенка — детскому саду № 158 присоединят детсад № 153.

Ранее стало известно, что Костинскую школу-интернат Рыбновского района присоединят к школе № 23, расположенной в Рязани на улице Вознесенской.