В Рязани объединят школы и детсады

Согласно документу, в Рязани реорганизуют школы и детсады путем присоединения к ним других образовательных учреждений. При этом цели их работы сохранят. В документах указано следующее: к школе № 46 присоединят школу № 20; школу № 65 реорганизуют путем присоединения к ней школы № 66; к детсаду № 111 присоединят детсад № 70; к детсаду № 77 — детсад № 78; к детсаду № 99 — детсад № 81; к детсаду № 87 — детсад № 84; к детсаду № 79 — детсад № 93; к детсаду № 154 — детсад № 148; к центру развития ребенка — детскому саду № 158 присоединят детсад № 153.

Ранее стало известно, что Костинскую школу-интернат Рыбновского района присоединят к школе № 23, расположенной в Рязани на улице Вознесенской.