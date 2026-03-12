Еще две школы в Рязанской области реорганизуют

Реорганизуют ОГБОУ «Школа № 23» и ОГБОУ «Костинская школа-интернат». Отмечается, что решение принято «в целях повышения эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных общеобразовательных учреждений». Костинскую школу-интернат Рыбновского района присоединят к школе № 23, расположенной в Рязани на улице Вознесенской. После реорганизации школа № 23 станет правопреемником Костинской школы-интерната. Цели учреждений при этом сохранятся. По данным из открытых источников, в данных школах обучаются дети с проблемами в интеллектуальном развитии.