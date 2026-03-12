Рязань
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
1 час назад
210
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
4 часа назад
223
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
372
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
297
Еще две школы в Рязанской области реорганизуют
Реорганизуют ОГБОУ «Школа № 23» и ОГБОУ «Костинская школа-интернат». Отмечается, что решение принято «в целях повышения эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных общеобразовательных учреждений». Костинскую школу-интернат Рыбновского района присоединят к школе № 23, расположенной в Рязани на улице Вознесенской. После реорганизации школа № 23 станет правопреемником Костинской школы-интерната. Цели учреждений при этом сохранятся. По данным из открытых источников, в данных школах обучаются дети с проблемами в интеллектуальном развитии.

Стало известно о реорганизации еще двух школ в Рязанской области. Соответствующая информация содержится в распоряжении регионального правительства.

Реорганизуют ОГБОУ «Школа № 23» и ОГБОУ «Костинская школа-интернат». Отмечается, что решение принято «в целях повышения эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных общеобразовательных учреждений».

Костинскую школу-интернат Рыбновского района присоединят к школе № 23, расположенной в Рязани на улице Вознесенской.

После реорганизации школа № 23 станет правопреемником Костинской школы-интерната. Цели учреждений при этом сохранятся.

По данным из открытых источников, в данных школах обучаются дети с проблемами в интеллектуальном развитии.

Ранее в Рязанской области объявили о присоединении Мосоловской школы-интерната Шиловского района к рязанской школе № 10.