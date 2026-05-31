В минтрансе рассказали о ремонте дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

В Ухоловском и Ряжском округах продолжаются работы на автодороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Специалисты обновляют два участка трассы общей протяжённостью 15,7 км. Отмечается, что автодорога входит в опорную сеть России и является частью Большого Рязанского кольца — важного транспортного маршрута, соединяющего несколько муниципальных округов.

Один из ремонтных участков проходит через село Дегтяное в Ряжском округе. Он обеспечивает подъезд к ключевым объектам социальной инфраструктуры населённого пункта, включая фельдшерско-акушерский пункт, школу, детский сад, церковь и дом культуры.

«На объекте обновят покрытие и установят новые остановочные павильоны. Уже сняли старое дорожное покрытие и приступили к регенерации, также выполнили ликвидацию пучин. Завершают восстановление кромок автодороги», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Рязанской области отремонтируют 110 км дорог. В частности, обновят 15,7 км трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, ведущей к церкви Илии Пророка в селе Дегтяное.