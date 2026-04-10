В Рязанской области отремонтируют 110 км дорог

В Рязанской области в 2026 году отремонтируют 110 километров региональных автодорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и проекта «Безопасные дороги». В список вошли школьные и туристические маршруты, въездные трассы, а также дороги к религиозным объектам.

В частности, в Александро-Невском округе обновят 15,7 км трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, ведущей к церкви Илии Пророка в селе Дегтяное.

В Рыбновском округе завершат ремонт участка протяженностью 28,2 км через Пальные, Пионерский и Большое Жоково, где расположены несколько храмов.

Также отремонтируют 12 км дороги Тамбов — Шацк в районе Казачьей Слободы.