Малков раскрыл подробности атаки на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, ночью над территорией Рязанской области был сбит один БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.
Напомним, в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области дежурные средства ПВО.