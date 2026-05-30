Малков раскрыл подробности атаки на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, ночью над территорией Рязанской области был сбит один БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.