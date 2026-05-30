БПЛА снова попытались атаковать Рязанскую область

Минувшей ночью украинские беспилотники вновь попытались атаковать Рязанскую область. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 127 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями российских регионов, в том числе над Рязанской областью. При этом количество сбитых беспилотников над территорией региона не уточняется. Как сообщили в РСЧС, режим беспилотной опасности на территории Рязанской области действовал с 01:29 до 04:08.

Кроме Рязанской области, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.