Юрист заявила о запрете разговоров по телефону на российских заправках с 1 июня

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева заявила, что с 1 июня разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля может грозить водителям отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправке. Об этом она сообщила 29 мая ТАСС.

По словам Гребневой, с 1 июня МЧС и топливные операторы ужесточат противопожарные правила работы заправок в соответствии с новыми требованиями. Как уточнила юрист, там запретят пользоваться телефоном у колонки вне салона машины, так как это опасно из-за случайной искры.

Уточняется, что исключением станет только оплата по QR-коду на терминале.

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — заявила Гребнева.

Кроме того. как подчеркнула собеседница агентства, не исключено, что сотрудники АЗС могут вызвать полицию, если действия водителя сочтут угрозой безопасности.