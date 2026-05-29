В МЧС опровергли информацию о введении запрета на использование телефонов на АЗС

Как отметили в МЧС, действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на заправках. В министерстве также уточнили, что вопрос о подготовке изменений, направленных на введение такого запрета, не рассматривается. Ранее в СМИ появилась информация, что МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточат противопожарные правила работы АЗС, в том числе запретят пользоваться телефоном у колонки из-за риска возникновения искры.

В МЧС РФ опровергли информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на АЗС. Об этом 29 мая сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в МЧС, действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на заправках.

В министерстве также уточнили, что вопрос о подготовке изменений, направленных на введение такого запрета, не рассматривается.

Ранее в СМИ появилась информация, что МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточат противопожарные правила работы АЗС, в том числе запретят пользоваться телефоном у колонки из-за риска возникновения искры.