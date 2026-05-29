В Рязанской области открыли движение по наплавному мосту через Оку

Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «ТРАКТ». 29 мая открыли движение транспорта по наплавному мосту, расположенному вблизи села Троица в Спасском округе. Водителям пожелали безопасной дороги и легкой поездки.

Ранее сообщалось о приостановке движения по мосту через Оку.