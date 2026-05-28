В Рязанской области приостановят движение по мосту через Оку

29 мая в Спасском районе временно приостановят движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица. Ограничение будет действовать с 10:00 до 12:00. Причиной стала корректировка понтонной конструкции мостовой переправы из-за изменения уровня воды в реке.

Об этом сообщили в группе «Наплавные мосты Спасского района».

