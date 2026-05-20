Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 379
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 600
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 605
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 216
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Мэрия назвала число поврежденных домов во время массовой атаки БПЛА на Рязань
Согласно постановлению от 15 мая 2026 года, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен на придомовых территориях 12 многоквартирных домов. Повреждения зафиксированы по трем локациям: на Касимовском шоссе, улице Новоселов и в Октябрьском городке. На Касимовском шоссе в зону ЧС попали дома №№ 50Б, 51 к.1, 52 к.1, 52 к.2, 54, 54 к.1, 56, 67 к.2 и 67 к.3. На улице Новоселов — дома №№ 33 к.6 и 42. В Октябрьском городке — дом № 53. По адресам частично повреждены жилые и иные помещения. Документом поручено организовать временное размещение граждан и оказать им необходимую помощь. Транспортное обслуживание и доставку в пункты временного размещения взяло на себя управление дорожного хозяйства и транспорта.

Напомним, во время массовой атаки дронами ночью 15 мая в Рязани погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще больше 20 рязанцев пострадали. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Павел Малков провел заседание региональной комиссии по ЧС, по итогам которого принято решение ввести режим ЧС на территории города Рязани с 15 мая до особого распоряжения.

Правительство Рязанской области утвердило порядок компенсационных выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате теракта 15 мая.

Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.