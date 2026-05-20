Мэрия назвала число поврежденных домов во время массовой атаки БПЛА на Рязань

Согласно постановлению от 15 мая 2026 года, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен на придомовых территориях 12 многоквартирных домов. Повреждения зафиксированы по трем локациям: на Касимовском шоссе, улице Новоселов и в Октябрьском городке. На Касимовском шоссе в зону ЧС попали дома №№ 50Б, 51 к.1, 52 к.1, 52 к.2, 54, 54 к.1, 56, 67 к.2 и 67 к.3. На улице Новоселов — дома №№ 33 к.6 и 42. В Октябрьском городке — дом № 53. По адресам частично повреждены жилые и иные помещения. Документом поручено организовать временное размещение граждан и оказать им необходимую помощь. Транспортное обслуживание и доставку в пункты временного размещения взяло на себя управление дорожного хозяйства и транспорта.

Адреса пострадавших домов опубликованы в газете «Рязанские ведомости» в постановлении горадминистрации.

Напомним, во время массовой атаки дронами ночью 15 мая в Рязани погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще больше 20 рязанцев пострадали. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Павел Малков провел заседание региональной комиссии по ЧС, по итогам которого принято решение ввести режим ЧС на территории города Рязани с 15 мая до особого распоряжения.

Правительство Рязанской области утвердило порядок компенсационных выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате теракта 15 мая.

