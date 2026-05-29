Россиянам рассказали о графике выплаты детских пособий в июне

Отмечается, что россияне получат выплаты в привычные даты, переноса из-за длинных праздничных выходных 12-14 июня не будет. Средства поступят в следующие дни: большую часть пособий банки перечислят 3 июня; семьи, которые получают ежемесячную выплату из маткапитала на детей возрастом трех лет, деньги поступят по стандартному графику — 5 июня; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей перечислят 8 июня. Ранее стало известно, что часть пенсий в июне перечислят досрочно из-за празднования Дня России.