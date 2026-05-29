В Госдуме рассказали о досрочных выплатах пенсий в июне

Как пояснил депутат Алексей Говырин, если дата выплаты совпадает с выходным или праздником, деньги приходят заранее, в последний рабочий день. Так, тем, у кого пенсия обычно приходит 6-7 июня, перечислят уже 5 июня. Для получателей с графиком на 12-14 июня деньги поступят 11 июня. Аналогично сдвинутся выплаты за выходные 20-21 июня (на 19 июня) и 27-28 июня (на 26 июня).

Часть пенсий в июне перечислят досрочно из-за празднования Дня России (12 июня), передает РИА Новости.

Детские пособия придут по обычному графику, на них длинные выходные не повлияют. Заявлений в Соцфонд подавать не нужно, перенос происходит автоматически, размер пенсии не меняется.