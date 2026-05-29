Появилось видео серьезного ДТП с водителем электроскутера в Рязани
Стали известны подробности ДТП с электроскутером. Об этом сообщили в соцсетях. Как видно на видео, машина сбила курьера. Отмечается, что водитель скутера выехал на пешеходный переход на красный свет. Напомним, авария произошла на перекрестке улицы Вокзальная и Первомайского проспекта. Пострадавшему оказывали помощь медики.
