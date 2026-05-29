В Рязани произошло серьезное ДТП, на месте работают медики

По словам очевидцев, авария случилась на перекрестке улицы Вокзальная и Первомайского проспекта. На кадрах видно опрокинутый электроскутер. Вероятно, произошло столкновение с автомобилем. У желтой машины механические повреждения бампера. На месте медработники — пострадавшему оказывают помощь. В соцсетях уточнили, что человек находиться без сознания. Остальные подробности пока неизвестны. Отмечается, что движение на данном участке дороги может быть затруднено.