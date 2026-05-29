Глава Минэкономразвития исключил влияние ухода армянских товаров на рынки России

По словам чиновника, это достаточно нишевая продукция, а основной объем потребностей страна закрывает за счет собственного производства, к тому же по этим направлениям поставщики диверсифицированы.

Министр экономического развития Максим Решетников, отвечая на вопрос обозревателя Виктора Синеока, заявил, что уход армянских товаров не окажет влияния на российские рынки, сообщило издание «Известия».

Ранее стало известно, что Россия ограничит ввоз овощей и ягод из Армении.