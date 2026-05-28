В МЧС рязанцев предупредили о ночных заморозках
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ведомства. Согласно прогнозу, 29 — 30 мая на территории Рязанской области в ночные часы местами при прояснениях ожидаются заморозки −2…−0°С.
