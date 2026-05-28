Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погоды 28 мая
В течение суток 28 мая на территории Рязанской области ожидается ливневой дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с. В МЧС порекомендовали гражданам не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями, а также по возможности ограничить время нахождения на улице.
