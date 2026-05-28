Пик похолодания ожидается 29 мая и в ночь на 30 мая. В Рязани днем прогнозируют +10…+11°С, ночью — +4…+6°С. Отмечается, что это норма для середины апреля, а не для конца мая. С субботы, 30 мая, начнется постепенное потепление: 31 мая температура воздуха поднимется до +14°С днем, 1 июня — до +18°С, а 2 июня выйдет на климатическую норму (+20°С днем и +11°С ночью). При этом вероятность осадков останется высокой, но облаков станет меньше, а давление будет расти. Вплоть до конца первой декады июня потепление продолжится: погода станет летней, но без «экстремальной жары».

Ученые рассказали, когда в Рязанскую область вернется теплая погода. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Ранее в МЧС рязанцев предупредили о ночных заморозках.