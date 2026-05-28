Рязгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Элистой

Решение приняли на заседании в четверг, 28 мая. Подписание соглашения состоялось 15 мая во время визита главы Рязани Татьяны Панфиловой в Волгоград. Отмечается, что сотрудничество улучшит взаимодействие муниципальных образований в решении политических, культурных и социальных задач в сфере местного самоуправления. Напомним, соглашение с главой Элисты и председателем Элистинского городского собрания Максимом Сорокиным было подписано в рамках пленарного заседания Форума представительных органов муниципальных образований. Татьяна Панфилова заявила, что данное сотрудничество станет первым шагом в плодотворной совместной работе по разным направлениям.

Рязанская городская дума утвердила соглашение о сотрудничестве с Элистой. Решение приняли на заседании в четверг, 28 мая.

Подписание соглашения состоялось 15 мая во время визита главы Рязани Татьяны Панфиловой в Волгоград. Отмечается, что сотрудничество улучшит взаимодействие муниципальных образований в решении политических, культурных и социальных задач в сфере местного самоуправления.

Напомним, соглашение с главой Элисты и председателем Элистинского городского собрания Максимом Сорокиным было подписано в рамках пленарного заседания Форума представительных органов муниципальных образований. Татьяна Панфилова заявила, что данное сотрудничество станет первым шагом в плодотворной совместной работе по разным направлениям.