Рязгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Элистой
Решение приняли на заседании в четверг, 28 мая. Подписание соглашения состоялось 15 мая во время визита главы Рязани Татьяны Панфиловой в Волгоград. Отмечается, что сотрудничество улучшит взаимодействие муниципальных образований в решении политических, культурных и социальных задач в сфере местного самоуправления. Напомним, соглашение с главой Элисты и председателем Элистинского городского собрания Максимом Сорокиным было подписано в рамках пленарного заседания Форума представительных органов муниципальных образований. Татьяна Панфилова заявила, что данное сотрудничество станет первым шагом в плодотворной совместной работе по разным направлениям.
Рязанская городская дума утвердила соглашение о сотрудничестве с Элистой. Решение приняли на заседании в четверг, 28 мая.
Подписание соглашения состоялось 15 мая во время визита главы Рязани Татьяны Панфиловой в Волгоград. Отмечается, что сотрудничество улучшит взаимодействие муниципальных образований в решении политических, культурных и социальных задач в сфере местного самоуправления.
Напомним, соглашение с главой Элисты и председателем Элистинского городского собрания Максимом Сорокиным было подписано в рамках пленарного заседания Форума представительных органов муниципальных образований. Татьяна Панфилова заявила, что данное сотрудничество станет первым шагом в плодотворной совместной работе по разным направлениям.