Глава Рязани Татьяна Панфилова подписала соглашение о сотрудничестве с Элистинским городским собранием

В рамках пленарного заседания Форума представительных органов муниципальных образований в Волгограде глава муниципального образования, председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова и глава города Элисты, председатель Элистинского городского собрания Максим Сорокин подписали соглашение о сотрудничестве между Рязанью и Элистой.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию городов и повышению качества жизни в них, улучшению городской среды, сохранению исторического и культурного наследия, поддержке молодёжи.

«Сегодня как никогда важно сплочение всего многонационального и многоконфессионального народа нашей великой страны. Уверена, что подписание соглашения о сотрудничестве станет первым шагом в плодотворной совместной работе по самым разным направлениям», — отметила Татьяна Панфилова.