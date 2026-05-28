Рязанцы нашли опасный «арт-объект» — аварийную электроопору

В рабочем поселке Милославское Рязанской области местные жители обнаружили опасную электроопору, которая, по их словам, стала своеобразной «достопримечательностью» поселка. Фотографию аварийного столба опубликовали в социальных сетях. Кадры сделаны на улице Комсомольской, дом№ 57. Пользователи соцсетей с иронией отметили, что пока в Рязани открывают новые муралы, посвященные электричеству, в Милославском тоже есть свои «культурные объекты» в этой сфере.