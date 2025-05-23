В Рязанской области создадут охранные зоны для четырех памятников природы

Под охранные зоны попадают: Памятник природы областного значения «Пощупово», расположенный в Пощуповском сельском поселении Рыбновского района площадью 1,04 га (10 400 м²); «Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское с прилегающей заболоченной территорией в Заборьевском сельском поселении площадью 440,03 га (4 400 300 м²); «Федякинский лес» в Вакинском сельском поселении Рыбновского района площадью 14,29 га (142 900 м²); «Зеленчуковые широколиственные леса» в Рыбновском и Захаровском районах площадью 86,57 га (865 700 м²).

В Рязанской области планируют создать охранные зоны для четырех памятников природы областного значения: «Пощупово», «Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское с прилегающей заболоченной территорией», «Федякинский лес», «Зеленчуковые широколиственные леса». Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте рязанского правительства.

Под охранные зоны попадают:

Памятник природы областного значения «Пощупово», расположенный в Пощуповском сельском поселении Рыбновского района площадью 1,04 га (10 400 м²);

«Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское с прилегающей заболоченной территорией в Заборьевском сельском поселении площадью 440,03 га (4 400 300 м²);

«Федякинский лес» в Вакинском сельском поселении Рыбновского района площадью 14,29 га (142 900 м²);

«Зеленчуковые широколиственные леса» в Рыбновском и Захаровском районах площадью 86,57 га (865 700 м²).

Согласно новым правилам, в охранных зонах запрещается строительство капитальных объектов, добыча полезных ископаемых, размещение опасных веществ и проведение мелиоративных работ, которые могут нарушить экологический баланс. Также запрещены выжигание растительности, захламление территорий и движение транспортных средств вне специально отведенных дорог.

При этом разрешается проведение научных исследований, экологических экскурсий и мероприятий по восстановлению природных экосистем. В некоторых зонах допускается экологический туризм при соблюдении установленных правил.

Границы охранных зон обозначат с помощью информационных знаков — аншлагов. Запланированные меры направлены на сохранение уникальных природных памятников региона и обеспечение их устойчивого развития.