Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
23°
Сбт, 24
24°
Вск, 25
24°
ЦБ USD 79.74 -0.01 23/05
ЦБ EUR 90.2 -1.1 23/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 23/05 13:20
Нал. EUR 92.66 / 93.40 23/05 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
Вчера 10:39
2 672
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
17 561
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
14 704
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
20 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области создадут охранные зоны для четырех памятников природы
Под охранные зоны попадают: Памятник природы областного значения «Пощупово», расположенный в Пощуповском сельском поселении Рыбновского района площадью 1,04 га (10 400 м²); «Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское с прилегающей заболоченной территорией в Заборьевском сельском поселении площадью 440,03 га (4 400 300 м²); «Федякинский лес» в Вакинском сельском поселении Рыбновского района площадью 14,29 га (142 900 м²); «Зеленчуковые широколиственные леса» в Рыбновском и Захаровском районах площадью 86,57 га (865 700 м²).

В Рязанской области планируют создать охранные зоны для четырех памятников природы областного значения: «Пощупово», «Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское с прилегающей заболоченной территорией», «Федякинский лес», «Зеленчуковые широколиственные леса». Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте рязанского правительства.

Под охранные зоны попадают:

  • Памятник природы областного значения «Пощупово», расположенный в Пощуповском сельском поселении Рыбновского района площадью 1,04 га (10 400 м²);
  • «Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское с прилегающей заболоченной территорией в Заборьевском сельском поселении площадью 440,03 га (4 400 300 м²);
  • «Федякинский лес» в Вакинском сельском поселении Рыбновского района площадью 14,29 га (142 900 м²);
  • «Зеленчуковые широколиственные леса» в Рыбновском и Захаровском районах площадью 86,57 га (865 700 м²).

Согласно новым правилам, в охранных зонах запрещается строительство капитальных объектов, добыча полезных ископаемых, размещение опасных веществ и проведение мелиоративных работ, которые могут нарушить экологический баланс. Также запрещены выжигание растительности, захламление территорий и движение транспортных средств вне специально отведенных дорог.

При этом разрешается проведение научных исследований, экологических экскурсий и мероприятий по восстановлению природных экосистем. В некоторых зонах допускается экологический туризм при соблюдении установленных правил.

Границы охранных зон обозначат с помощью информационных знаков — аншлагов. Запланированные меры направлены на сохранение уникальных природных памятников региона и обеспечение их устойчивого развития.