20-летнюю жительницу Рязанской области осудили за вымогательство 800 тысяч

20-летнюю жительницу Клепиковского района осудили за вымогательство. Об этом 28 мая сообщил ИД «Пресса».

Шацкий райсуд установил, что в августе 2025 года 20-летняя девушка угрожала жителю Путятина распространить о нем ложные сведения о совершенном им преступлении. Так, она получила от мужчины более 800 тысяч рублей.

Отмечается, что злоумышленницу признали виновной в вымогательстве (пункт «г» части 2 статьи 163 УК РФ) и назначили ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 20-летняя жительница Клепиковского района хотела обвинить бывшего возлюбленного из села Путятино в изнасиловании и требовала заплатить ей.