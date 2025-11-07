Рязанка хотела обвинить бывшего сожителя в изнасиловании и требовала 900 тысяч

По предварительной информации полицейских, несколько лет назад парень с девушкой познакомились в Клепиковском районе. У них начались отношения. Молодые люди проживали с родителями. Затем мужчина уехал работать в село Путятино, а девушка — в Рязань. Как выяснили полицейские, из-за частых разлук он летом 2025 года решил мирно расстаться с девушкой. После молодому человеку она начала угрожать и требовать 900 тысяч рублей. Житель села испугался и частями переводил на банковский счет деньги. Всего он отправил 680 тысяч рублей. Затем обратился в полицию. Ее задержали после передачи денег.

20-летняя рязанка хотела обвинить бывшего возлюбленного из села Путятино в изнасиловании и требовала заплатить ей 900 тысяч рублей. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, несколько лет назад парень с девушкой познакомились в Клепиковском районе. У них начались отношения. Молодые люди проживали с родителями.

Затем мужчина уехал работать в село Путятино, а девушка — в Рязань. Как выяснили полицейские, из-за частых разлук он летом 2025 года решил мирно расстаться с девушкой. После молодой человек начал получать угрозы с требованием заплатить 900 тысяч рублей.

Житель села испугался и частями переводил на банковский счет деньги. Всего он отправил 680 тысяч рублей. Затем обратился в полицию.

Оперативники через молодого человека пригласили приехать девушку в село Путятино для передачи 40 тысяч рублей. Она забрала пакет с купюрами, после злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ, по которой грозит до семи лет лишения свободы.