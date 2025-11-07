Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
Сбт, 08
11°
Вск, 09
ЦБ USD 81.38 0.19 07/11
ЦБ EUR 93.76 0.25 07/11
Нал. USD 81.33 / 81.50 07/11 13:15
Нал. EUR 94.21 / 95.17 07/11 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 029
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 863
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 814
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 500
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанка хотела обвинить бывшего сожителя в изнасиловании и требовала 900 тысяч
По предварительной информации полицейских, несколько лет назад парень с девушкой познакомились в Клепиковском районе. У них начались отношения. Молодые люди проживали с родителями. Затем мужчина уехал работать в село Путятино, а девушка — в Рязань. Как выяснили полицейские, из-за частых разлук он летом 2025 года решил мирно расстаться с девушкой. После молодому человеку она начала угрожать и требовать 900 тысяч рублей. Житель села испугался и частями переводил на банковский счет деньги. Всего он отправил 680 тысяч рублей. Затем обратился в полицию. Ее задержали после передачи денег.

20-летняя рязанка хотела обвинить бывшего возлюбленного из села Путятино в изнасиловании и требовала заплатить ей 900 тысяч рублей. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, несколько лет назад парень с девушкой познакомились в Клепиковском районе. У них начались отношения. Молодые люди проживали с родителями.

Затем мужчина уехал работать в село Путятино, а девушка — в Рязань. Как выяснили полицейские, из-за частых разлук он летом 2025 года решил мирно расстаться с девушкой. После молодой человек начал получать угрозы с требованием заплатить 900 тысяч рублей.

Житель села испугался и частями переводил на банковский счет деньги. Всего он отправил 680 тысяч рублей. Затем обратился в полицию.

Оперативники через молодого человека пригласили приехать девушку в село Путятино для передачи 40 тысяч рублей. Она забрала пакет с купюрами, после злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ, по которой грозит до семи лет лишения свободы.