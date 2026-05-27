Задержанный в Рязанской области агент Киева дал признательные показания

Как заявил задержанный на видео, он с 2025 года помогал Украине в решении разведывательных задач. Злоумышленник сообщил, что во время сотрудничества передавал куратору в Telegram информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской области и соседних регионов. Ранее стало известно, что в Рязанской области задержан 41-летний гражданин России, причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины. Говорилось, что мужчина передал сведения об объектах Минобороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, участвовавших в СВО.

