ФСБ задержала в Рязанской области агента Киева

Отмечается, что гражданин России 1985 года рождения причастен к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины. Как заявили в ФСБ, мужчина в Telegram инициативно установил контакт с представителем украинской разведки. Злоумышленник с 2025 года собирал и передавал данные об объектах Минобороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в СВО. Следственным отделением УФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

ФСБ задержала в Рязанской области агента Киева. Об этом 27 мая сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Позже стало известно, что задержанный в Рязанской области агент Киева дал признательные показания. Появилось видео задержания.