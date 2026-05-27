Стала известна причина ночного пожара в жилом доме в Рязанской области

Напомним, в ночь на 27 мая в селе Захарово на улице Подгорной загорелся дом. Для тушения огня были задействованы четыре пожарных расчета. Площадь возгорания составила 52 м². По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового отопительного оборудования, как сообщил Виктор Золотов, дознаватель из отдела надзорной деятельности по Михайловскому и Захаровскому округам. Также известно, что хозяин дома, 85-летний мужчина, госпитализирован в ОКБ.

Стала известна причина ночного пожара в жилом доме в Рязанской области. Об этом пишет ИД «Пресса».

Напомним, в ночь на 27 мая в селе Захарово на улице Подгорной загорелся дом. Для тушения огня были задействованы четыре пожарных расчета. Площадь возгорания составила 52 м².

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового отопительного оборудования, как сообщил Виктор Золотов, дознаватель из отдела надзорной деятельности по Михайловскому и Захаровскому округам.

Также известно, что хозяин дома, 85-летний мужчина, госпитализирован в ОКБ.

Фото: ИД «Пресса».