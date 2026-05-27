Ночью в Рязанской области сгорели жилой дом и сарай

Пожар произошел в Захарове. Сообщение о возгорании жилого дома на улице Подгорной поступило 26 мая в 21.25. Пожар тушили четыре пожарных расчета. Ликвидировали возгорание в 5.30 27 мая. Общая площадь пожара составила 52 квадратных метра. Пострадавших нет. Причины пожара установят специалисты.